Pd provinciale, Gazza riconfermato. Il ’plauso regionale’ di Luigi Tosiani: "Saprà affrontare le sfide future"

di Gabriele GalloLa conferenza stampa che la Federazione Pd ha indetto per oggi, nella storica sede di via Gandhi, ufficializzerà quanto anticipato ieri dal Carlino, ovvero la candidatura unica ed unitaria di Massimo Gazza alla guida dei dem provinciali. Una ritrovata coesione interna frutto di un accordo tra il principale avversario politico interno del segretario uscente - e non da oggi - ovvero il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro.

Un’intesa basata su una piattaforma politica condivisa pur se restano ben delineate le distinte appartenenze, con Gazza che ha tenuto, nel corso del serrato dibattito interno che poi ha portato alla ’Pax Reggiana’, a portare avanti quella linea di consonanza con la segretaria nazionale Elly Schlein, dalla quale invece Cavallaro è più distante. Cionondimeno è verosimile che l’appoggio di quest’ultimo a un nuovo mandato dell’ex sindaco di Boretto non sarà una cambiale bianco, ed è palese che Cavallaro ricoprirà un ruolo di primo piano nella nuova direzione.

La riconferma di Gazza, che verrà ufficializzata nella imminente assise congressuale, trova il plauso anche del segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, che proprio in queste ore ha ufficializzato, a sua volta, la sua candidatura al vertice dei democratici in Emilia Romagna, e di cui Gazza è rispettato delfino nel reggiano.

"La disponibilità di Massimo a ricandidarsi alla guida del Pd di Reggio è una notizia importante per la nostra comunità – ha commentato la nostro giornale lo stesso Tosiani –. Sono stati anni intensi, con risultati straordinari, dalla vittoria del capoluogo fino alle tante affermazioni nei comuni, dalle europee al contributo preziosissimo per la sfida, vinta così bene, delle regionali. Un lavoro collettivo, che oggi si sostanzia nella capacità di costruire una candidatura unitaria, frutto di un percorso che Massimo saprà interpretare assieme a tante e tanti, per affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti".

Un percorso che verosimilmente rafforzerà Tosiani nella riconferma al vertice del Pd emiliano-romagnolo. Una scelta per la quale si sente "orgoglioso" nel mettersi "nuovamente a disposizione; non come unico candidato ma come candidato unitario, siamo già al lavoro insieme per la sfida dell’alternativa nel Paese, per rinnovare le vittorie nei territori al voto, per radicare e rendere ancora più forte il Pd, anche grazie al contributo fondamentale che Reggio Emilia continuerà a dare".