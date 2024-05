"Pd, quante promesse disattese"

Botta e risposta sul futuro della zona stazione di Novellara. Agli annunci dell’assessore Simone Zarantonello, candidato sindaco per la lista di centrosinistra, replica il candidato della lista Novellara Democratica Civica, Alessando Cagossi, segnalando come "la Novellara del futuro passa per il completamento delle grandi opere infrastrutturali, a partire dalla tangenziale e del palasport, che rappresentano i più clamorosi fallimenti delle passate amministrazioni Pd". E aggiunge: "La riqualificazione della zona stazione annunciata per l’ennesima volta dal candidato Pd è un diversivo per mascherare fallimenti. A Novellara mancano le sedi del magazzino comunale, della Protezione civile e delle associazioni di volontariato: tutte promesse già disattese negli ultimi decenni e puntualmente riproposte. Per la loro costruzione, Zarantonello propone di consumare altro suolo agricolo con colate di cemento e nuovi fabbricati, mentre noi puntiamo sul recupero del patrimonio esistente, dato che a Novellara ci sono molte strutture industriali e residenziali dismesse, sfitte e inutilizzate che potrebbero essere acquisite e rigenerate dal Comune con notevole risparmio di denaro".