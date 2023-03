Pd, spettro primarie per le elezioni Castagnetti: "Non decide solo Schlein"

di Daniele Petrone

"Sbaglia chi dice che con l’elezione di Elly Schlein nel Pd non c’è più posto per i cattolici. La linea del Pd la fanno insieme a lei gli organismi dirigenti, non lei da sola. Si tenga conto del pluralismo". Sono le parole del ‘vate’ del Pd reggiano Pierluigi Castagnetti che ha rilasciato un’intervista ad Avvenire. L’ultimo segretario del Ppi e tra i padri fondatori Dem indica la rotta dopo che i pronostici al congresso si sono sovvertiti. Frena sulla già paventata scissione alla vigilia del confronto per la segretaria, ma in sostanza lancia un messaggio ben preciso: vogliamo contare sulle scelte. Anche in virtù della ‘vittoria’ di Bonaccini su scala provinciale. Su questo sta facendo leva infatti la corrente cattodem che per la prima volta avrà un peso di minoranza all’interno del partito.

Tutto ciò si riflette immancabilmente anche in vista delle elezioni amministrative del 2024 a Reggio capoluogo. Manca un anno e mezzo – un’era geologica in politica – ma visto che gli animi sono piuttosto accesi, la missione di trovare un candidato sindaco per il dopo Vecchi sembra ardua. Ecco perché, al momento, lo scenario che appare più probabile è quello delle sanguinose primarie tra le due ’correnti’ (anche se, dicono soprattutto sponda Schlein, che non devono più esistere). Una scelta – ovviamente sarà l’extrema ratio – che danneggerebbe l’immagine del Pd reggiano aggiungendo ulteriori fratture, ma al momento non esiste una figura che possa mettere d’accordo tutti. Se Bonaccini fosse diventato leader, Francesco Notari avrebbe già la spilletta sul petto; l’ex assessore aveva infatti avuto l’investitura dall’area Castagnetti-Delrio. In eventuali primarie, ha già fatto sapere che non ci sta. Un biennio fa era in auge l’assessore al welfare Daniele Marchi, ma nell’ultimo periodo il suo nome è tramontato. Il primo cittadino uscente Luca Vecchi (che col suo appoggio a Bonaccini pare essersi giocato la possibilità di raccoglierne l’eredità di governatore della Regione, per la quale è favorita la bolognese Elisabetta Gualmini) spinge per l’assessora all’educazione e allo sport Raffaella Curioni che però – anche dopo alcuni pasticci (dalla gestione del restyling del PalaBigi alle recenti polemiche coi sindacati sulla scuola) – non convince. Così come non raccoglie consensi Annalisa Rabitti.

Gli unici due che potrebbero mettere tutti d’accordo sono l’attuale vicesindaco Alex Pratissoli che però non ha dato la sua disponibilità così come Alessio Mammi, tentato dal bis come assessore in Regione e perplesso dal diventare sindaco in una città non sua (lui che è di Scandiano); ma soprattutto sarebbe visto come un ‘avvicendamento a tavolino’ con Vecchi.

Dal lato Schlein invece in grande ascesa c’è l’assessore Lanfranco de Franco il più rappresentantivo uomo reggiano della neo leader Pd e l’ex deputata Antonella Incerti che dalla sua ha il fatto di essere una ’carta rosa’ molto spendibile. E che potrebbe anche sostenere una lotta alle primarie.