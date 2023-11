Pd, spiragli per l’intesa su Massari. Il medico civico piace quasi a tutti. E potrebbe anche fare le primarie

"Come segretario è giusto cercare una sintesi fino alla fine". Dietro alla frase del leader provinciale del Pd Massimo Gazza, si nascondono gli ultimi tentativi per fare quadrato attorno alla figura civica di Marco Massari come candidato unitario alle prossime elezioni per cercare di raccogliere l’eredità di Luca Vecchi che terminerà a giugno i due mandati. Il primario infettivologo del Santa Maria, tra i simboli della lotta al Covid, raccoglie sempre più consensi tra i dem. Dai cattodem ai padri reggenti del partito (Graziano Delrio e Pierluigi Castagnetti). Fino al mondo di ex cooperatori e zoccolo duro della Cgil storica (dietro ci sono l’ex vicesindaco Franco Ferretti, il già segretario della camera del lavoro Gianfranco Riccò e ci sarebbe pure Ivan Soncini dell’allora potente Ccpl) che nelle scorse settimane hanno lanciato una petizione per le primarie, cercando di convincere a correre lo stesso Massari (il quale al momento si sarebbe detto disponibile solo a schierarsi come candidato unico) che appoggerebbero.

Il medico icona della pandemia – con un passato da sindacalista e figlio del partigiano Bulin, protagonista nella storica battaglia di Fosdondo) – piace anche ad altre forze della coalizione: Sinistra Italiana e Rec-Reggio Emilia in Comune (che stanno cercando un’intesa per presentare una lista sinergica) preferirebbero evitare le primarie e sono pronti a stringersi attorno a Massari. Sul quale però manca l’unico placet fondamentale per farlo passare come candidato unitario, ossia dell’area Schlein; paradossalmente proprio quella che l’infettivologo, da non iscritto al Partito Democratico, ha votato al congresso. E sta proprio qui il timore degli schleiniani, che – nei giochi politici interni – lo vedrebbero con sospetto come la ‘trappola perfetta’ di Delrio (l’endocrinologo prestato alla politica è amico di Massari di lunga data) & company. Inoltre, a svantaggio del medico, ci sarebbe l’inesperienza politica. Con questo veto che pare insormontabile, si andrebbe alle primarie: è lo scenario oggi più plausibile.

Il Pd ha diritto, da statuto, a schierarne due. La sfida vedrebbe i due membri dell’attuale giunta (entrambi, così come Massari, inseriti nella rosa dei 14 nomi stilati dopo la fase delle ‘consultazioni’): da una parte l’assessora a cultura e turismo Annalisa Rabitti, espressione dell’area cattodem, recordwoman di preferenze nella tornata di cinque anni fa e paladina delle disabilità; dall’altra, Lanfranco de Franco, assessore alla casa e ai quartieri, il figliol prodigo tornato alla base dem dopo la parentesi scissionista di Mpd-Ex Articolo Uno nonché fedelissimo (quasi della prima ora) di Elly Schlein e massimo rappresentante sul territorio reggiano della leader nazionale del Pd. Su di lui convergerebbero, nel campo largo, Europa Verde e Possibile che stanno andando avanti insieme.

Qualora scattassero le primarie,come ha già ribadito il segretario Gazza in più occasioni, saranno "di coalizione". Ogni lista potrà esprimere dunque il proprio candidato e ‘pesarsi’. L’eventuale partecipazione di Massari potrebbe cambiare le carte in tavola come detto per Sinistra Italiana e Rec (che altrimenti schiereranno Cosimo Pederzoli). Verdi e Possibile o appoggeranno de Franco oppure potrebbero schierare Carlotta Bonvicini (che ancora non ha svelato se intenderà tentare il bis in Amministrazione) o il ‘veterano’ Duilio Cangiari. A parte il M5s (che approfondiamo a lato), l’altro soggetto più o meno sicuro di far parte del grande progetto progressista messo in campo dal centrosinistra è Azione; il referente provinciale Claudio Guidetti – il quale ha sempre dichiarato che "c’è bisogno di un politico e non di un civico" – si mantiene sulla posizione di evitare le primarie. Ma nel caso fossero inevitabili, sarà lui a ‘pesarsi’ per il partito di Calenda.