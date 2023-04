Pd, spunta Berselli come candidato sindaco

Spunta il nome di Giuseppe Berselli per le elezioni comunali del 2024. Si infiamma la corsa alla candidatura a sindaco nel Pd di Casalgrande per trovare un antagonista al primo cittadino Giuseppe Daviddi il quale tenterà il bis da favorito. I Dem si sono trovati sabato scorso nel circolo locale per cominciare a parlare di strategie e immancabilmente di nomi. E oltre a quelli già circolati la settimana scorsa (anticipati dal Carlino), dal capogruppo in Consiglio Comunale Matteo Balestrazzi al segretario locale Paolo Debbi fino alla sua predecessore Cecilia Ruini – che per i rispettivi ruoli è normale che siano tra le proposte più accreditate – sul tavolo è stata messa anche un’altra figura. Si tratta di Giuseppe Berselli, già vicesindaco e poi assessore della giunta Luciano Branchetti (due mandati dal ’95 al 2004 col Pds e poi con una lista civica ) che passò poi il testimone ad Andrea Rossi. E sarebbe proprio il deputato Dem il regista dell’investitura di Berselli; quest’ultimo – proveniente storicamente dalla Dc, area ex Margherita – secondo il parlamentare, avrebbe la giusta esperienza per contrastare la sicurezza di Daviddi. Più di Balestrazzi, Debbi e Ruini. È chiaro che i giochi sono ancora piuttosto coperti mentre sono ancora a galla scorie di veleni interni, presunte congiure, sospetti ‘segreti’ o clamorosi inciuci mancati. Il Pd però è chiamato a superare tutto ciò e ricompattarsi dopo la dèbacle di cinque anni fa. Se vuole riprendersi il Comune, deve cercare di sfruttare le debolezze di Daviddi che se da una parte ha convinto i cittadini con la sua presenza in Comune (cosa che il predecessore Alberto Vaccari non garantiva) dall’altra, complice anche il carattere fumantino, ha spaccato l’opinione pure all’interno della stessa giunta che ha subito diversi avvicendamenti nel corso del mandato. Aspettando le mosse del centrodestra che deve ancora sciogliere le riserve su chi candidare o eventualmente appoggiare, così come M5s e terzo polo (con Marco Cassinadri oggi in maggioranza con Daviddi, ma anche il leader provinciale di Azione), il Pd deve trovare una quadra unitaria. Che al momento non c’è. Vero è che manca ancora un anno. In politica non è poco, ma neppure tantissimo...

Stefano Chiossi

Daniele Petrone