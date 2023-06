Pd, via alle prove d’intesa L’obiettivo è trovare un candidato unitario Mammi è il favorito

di Daniele Petrone

Prove di candidato sindaco unitario per il Pd con l’obiettivo di scongiurare le primarie fratricida. Il nome forte è sempre quello dell’attuale assessore regionale Alessio Mammi, nonché ex primo cittadino a Scandiano.

Il Partito Democratico scalda i motori per le elezioni amministrative del 2024. In ballo c’è da preparare il dopo-Vecchi e l’idea è quella di annunciare un nome – qualora si trovasse la quadra – durante i giorni di FestaReggio anche allo scopo di aumentare l’appeal attorno alla kermesse che negli ultimi anni ha subito un calo di affezione pure per colpa del buco di bilancio causato dalle fallimentari gestioni passate. Ma soprattutto per ‘bruciare’ il centrodestra che nonostante navighi col vento in poppa che spira dalla vittoria di Giorgia Meloni al Governo, non ha ancora scelto un aspirante. Sia per ricompattare un partito che ha rischiato di sfilacciarsi pure durante il congresso con la bagarre tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Sarà complicato trovare un nome che metta d’accordo tutte le anime, ma è la missione del segretario provinciale Massimo Gazza che giovedì notte ha riunito tutti attorno a un tavolo per dare il via ad un percorso di incontri nelle stanze dei bottoni che porteranno alla decisione.

Alle ‘consultazioni’ avranno voce in capitolo il vicesegretario Emanuele Cavallaro che rappresenta la corrente dei ‘vecchi’ lettiani-bersaniani e che ha ‘pesato’ la quota nella sfida alla segreteria reggiana di un anno fa. Un nome che sarebbe stato da loro caldeggiato è Antonella Incerti (anche se all’ultimo congresso ha sposato la mozione Schlein, distaccandosi un po’ dalla corrente originaria), ma sarebbe ritenuto debole dai dirigenti. Così come Roberta Mori, presidente dell’assemblea provinciale Pd, anche lei al tavolo decisionale. E poi ci sarà il sindaco Luca Vecchi che cercherebbe di suggerire una linea di continuità dopo i suoi due mandati; il nome sul quale continuerebbe a insistere è l’assessora Raffaella Curioni. Proposta però già bocciata sia dai ‘padri’ del Pd reggiano, ossia Graziano Delrio e Pierluigi Castagnetti che avranno un grande peso nelle decisioni, sia dall’altro membro di giunta Lanfranco de Franco che dopo il trionfo della ‘sua’ Schlein è entrato di diritto nella centrale di comando Dem. Sembra quasi tramontata l’ipotesi Francesco Notari (niet degli schleiniani), ex assessore – per pochissimo – della prima giunta Vecchi, stimato professionista. E allora, l’unica soluzione che sembra al momento percorribile per trovare una sinergia totale è quella di convergere su Alessio Mammi. Questo sarebbe il grande progetto del segretario Gazza. Ma bisogna vincere le perplessità dello stesso assessore regionale che non ha dato ancora la sua piena disponibilità (che potrebbe arrivare se ci fosse un plebiscito dirigenziale), ma anche alcune resistenze di Vecchi.

Sullo sfondo spunta un’altra ipotesi: quella di Matteo Sassi. ‘Riabilitato’ dopo il proscioglimento da ‘Appaltopoli’ e tornato in pista (lato Schlein) potrebbe mettere d’accordo tutti e garantire continuità: da de Franco a Vecchi – essendo stato suo vicesindaco fino a quattro anni fa – fino a Delrio, della cui giunta è stato assessore. Ma se non si troverà un nome, allora saranno le primarie a deciderlo. E a questo punto potrebbero concorrere la Curioni e – perché no – anche lo stesso segretario Gazza. Ma salirebbe in cattedra pure de Franco che diverrebbe il favorito. Una bagarre che però il Partito Democratico vuole cercare di evitare. Ma non sarà facile...