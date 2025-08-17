"Peccato, ma sono contento dei miei ragazzi"

Dionigi non fa drammi e guarda avanti. La sua Reggiana ha tenuto bene il campo contro un Empoli che punterà alla promozione diretta in Serie A. "Sono contento della mia squadra, ho visto un’altra ottima prestazione – ha sottolineato il tecnico granata – Peccato aver subìto un gol su un traversone favorito dal vento. Abbiamo preparato la partita in due modi diversi per primo e secondo tempo, anche per gestire il caldo. Nel primo volevamo aspettarli, forzarli a giocare la palla dentro, ma siamo usciti più di una volta e abbiamo avuto diverse ripartenze dove potevamo chiuderla. Nel secondo siamo stati più alti, abbiamo dato maggiore densità a centrocampo e cercato il gol in avanti. Negli ultimi 10-15 minuti abbiamo tenuto bene di fronte a una squadra molto forte, che lotterà fino alla fine per i primi posti. I ragazzi hanno interpretato bene la partita per tutti i 90 minuti".

I granata hanno mostrato anche un’ottima tenuta fisica. "Negli ultimi 15 minuti siamo stati noi a pressare alto, gestendo bene alcune superiorità numeriche esterne che non erano nella nostra piano partita. Penso che il pareggio sia il risultato giusto – prosegue Dionigi – si sono affrontate due squadre in salute. Mi interessava vedere continuità rispetto alle prestazioni del precampionato con Juventus e Cremonese: siamo stati tonici, compatti e abbiamo saputo soffrire e costruire".

Impossibile non parlare dei tanti giovani che erano alla prima a questo livello: "Bonetti l’anno scorso giocava in Serie D, oggi è tra i professionisti, così come Conté e Vallarelli, ragazzi che vengono dalle categorie inferiori. Motta è un 2005, poteva fare qualcosa di meglio sul tiro di Ilie, ma ha parato un mezzo rigore fischiato per un braccio largo. Com’era ampiamente prevedibile il caldo ha inciso parecchio e alla fine le squadre erano un po’ cotte".

Poi fa chiarezza sul discorso ‘penalty’ visto che Gondo ha sbagliato gli ultimi due: quello in amichevole con la Cremonese e quello con l’Empoli. "Il rigorista principale resta Gondo che è un punto di riferimento: i tiri dal dischetto quando si è stanchi si possono sbagliare". Il trainer spiega poi il perché dell’iniziale esclusione di Marras, entrato dalla panchina a gara in corso: "Ha avuto due giorni di dissenteria e abbiamo dovuto adattarci".

In vista dell’esordio col Palermo, fissato per sabato prossimo alle 21 al ‘Barbera’ arrivano comunque segnali positivi? "Sì, assolutamente – chiosa il mister della Reggiana – L’Empoli è una squadra di grande valore, con giocatori molto importanti. Dobbiamo affrontare la prima partita di campionato a Palermo con la stessa mentalità vista finora, anche se la rosa è ancora da completare e con i cambi corti si fa più fatica".