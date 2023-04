Pecorile perde uno dei suoi figli Il paese piange Alberto Pingani

Pecorile piange la scomparsa di Alberto Pingani. Aveva 58 anni. Il decesso è avvenuto giovedì nella sua abitazione di Pecorile a causa di una grave malattia. Pingani è stato un collaboratore del circolo sportivo dilettantistico Sauro Zannoni di Pecorile dove ha operato come volontario fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso.

"Abbiamo condiviso con Alberto un lungo cammino che lo vedeva impegnato, assieme ad un gruppo di coetanei, nelle attività del paese – dicono gli amici del circolo –. Ed i ricordi ritornano agli anni ‘70 quando ci trovavamo nei locali della parrocchia per gestire, nei sabati e nelle domeniche di inverno, il cinema che ci permetteva di trascorrere giornate e serate in spensieratezza perché era la cosa più bella essere assieme agli amici. Poi negli anni ‘80 i campeggi estivi dove bastava poco per sorridere e cementare quello spirito di gruppo che ci faceva sentire squadra".

Dagli anni ‘90 fino agli anni più recenti Alberto non mancava mai di collaborare con il circolo ed era spesso attivo nelle sagre e feste e nei lavori che svolgeva con cura, attenzione e precisione. "Ora siamo tutti affranti nel pensare – sottolineano sempre gli amici del circolo – che non potremo più condividere con Alberto momenti di svago e di lavoro a servizio della comunità". Il 58enne era dipendente di Iren in cui lavorava come elettricista.

"Alberto era una persona buona, un grande lavoratore e sempre disponibile con tutti. Una grandissima perdita per tutta la comunità di Pecorile", evidenziano con commozione gli amici del 58enne. Pingani lascia la moglie Raffaella, la figlia Valentina con Michelangelo, il fratello Luciano, la sorella Maria, i cognati, i nipoti e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 9 dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio per la chiesa di Pecorile. La salma, terminata la Messa di commiato, sarà poi accompagnata nel cimitero di Casola. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte al Core reparto di onco-ematologia di Reggio. Ieri sera, nella chiesa di Pecorile, è stato recitato il rosario in suffragio del 58enne. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono arrivati alla famiglia colpita dal lutto.

Matteo Barca