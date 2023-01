Peculato, il dipendente provinciale sospeso dal pubblico servizio

Remissione in libertà e applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio di pubblico servizio come dipendente della Provincia di Reggio Emilia per la durata di dodici mesi.

È questo l’esito dell’udienza di convalida, avvenuta ieri mattina, nei confronti del dipendente della Provincia, un 56enne residente nel comune di Ventasso, arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castelnovo Monti e Ramiseto per l’ipotesi di reato di peculato, il tutto coordinato dalla Procura della Repubblica, con il sostituto procuratore Marco Marano titolare del fascicolo.

L’uomo, da novembre, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe compiuto svariati rifornimenti di benzina, utilizzando la carta di credito dell’Ente.

Ieri mattina, appunto, nell’aula di tribunale presieduta dal GIP Dario De Luca, l’indagato si è presentato accompagnato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Floriano Nizzi del foro di Reggio ed ha risposto in modo pienamente collaborativo a tutte le domande postegli sia dal dottor De Luca sia dalla Procura, che ha chiesto l’applicazione della misura cautelare del carcere, mentre l’avvocato Nizzi primariamente una meno afflittiva e in subordine quella dei domiciliari. Il dottor De Luca ha deciso di rimettere in libertà il 56enne e di applicare solo la misura cautelare interdittiva di cui sopra.

L’uomo era stato posto in manette nel pomeriggio del 30 di dicembre, venendo colto in flagranza dai carabinieri, mentre era intento a fare rifornimento. Alla vista delle forze dell’ordine, ha consegnato la carta carburante che stava usando in quel momento e altre tre in suo possesso, tutte intestante alla Provincia di Reggio.

L’udienza è durata circa una mezzora e ad attendere fuori dall’aula il 56enne vi erano i suoi famigliari anche loro – oltre al diretto interessato – visibilmente provati da questi ultimi tre giorni densi di accadimenti. Mentre le indagini coordinate dal pm Marano e supervisionate dal capo della Procura, Calogero Gaetano Paci, proseguono il loro iter.

Ni. Bo.