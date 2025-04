Pedagogia ed educazione, domani il convegno

Domani a Palazzo Baroni il convegno ‘L’indirizzo pedagogico-educativo nell’Università di Modena e Reggio Emilia’, che rientra nelle iniziative per gli 850 anni di Unimore. In occasione degli 850 anni dell’Unimore, il Dipartimento di Educazione e Scienze umane di Reggio organizza questo convegno che intende ricostruire le vicende della nascita dell’indirizzo pedagogico-educativo presso la sede di Reggio. Prendendo avvio dalla stagione che ha portato nel 2004 alla creazione della facoltà di Scienze della Formazione, si porrà l’accento da un lato sul contesto nazionale di trasformazione della componente pedagogico-educativa nelle università iniziata nel decennio precedente, dall’altro sui continui e duraturi rapporti con il territorio e sull’evoluzione delle diverse discipline anche in relazione ai bisogni educativi del bacino di utenza dei vari indirizzi del Dipartimento.

Alla presenza del rettore Carlo Adolfo Porro interverranno i docenti Anna Maria Contini (direttrice del Dipartimento), Federico Ruozzi (presidente dell’Istituzione Scuole e Nidi), Nicola Barbieri, Roberta Cardarello, Simona Salustri, Carlo Altini, Andrea Mariuzzo, Chiara Bertolini. Porterà i saluti del Comune l’assessora Marwa Mahmoud.