Pedalando in Sicilia per la legalità

Tutto pronto per la terza ’Pedalata della legalità’, manifestazione organizzata dalla Virtus Casalgrande e dalla Ciclistica Emiliana con l’obiettivo di instaurare gemellaggi con le società sportive che, attraverso lo sport, cercano di educare i ragazzi alla legalità nei luoghi segnati dalla criminalità organizzata. Giunta alla terza edizione, dopo aver concluso il tour nei comuni campani e calabresi nelle scorse due kermesse, gli otto ciclisti casalgrandesi, con le ammiraglie al seguito, partiranno il 25 maggio e arriveranno in Sicilia, toccando Capaci, Corleone, Marsala e Agrigento, fino alla scalata dell’Etna e l’arrivo a Catania il 3 giugno. Intanto si è tenuto il prologo prima a Reggio, dove la carovana è stata accolta nella Sala del Tricolore dal presidente del consiglio comunale Matteo lori che ha donato una copia della prima bandiera, poi a Cadelbosco Sopra per incontrare l’amministrazione locale.