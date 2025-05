Pedalata sulle strade del Giro

Acqua della Gabellina nelle borracce dei ciclisti e via, sulle strade ‘rinnovate’ del Giro d’Italia. Ha riscosso un grande successo di partecipazione l’iniziativa promossa dall’Università del Pedale di Castelnovo Monti. Si son ritrovati tutti in maglia rosa al fontanone che Arca ha installato in Piazza Gramsci dove domani, mercoledì 21 maggio, in occasione dell’arrivo dell’attesa tappa del Giro d’Italia a Castelnovo Monti, sorgerà il villaggio di Giroland.

Hanno riempito le borracce con l’acqua dello storico acquedotto Gabellina della rete pubblica della montagna e sono partiti per una pedalata in compagnia sulle strade del Giro d’Italia.

In sella a biciclette muscolari, e-bike, ma anche mountain bike e tandem, ogni gruppetto di ciclisti e cicloturiste ha scelto il percorso, la distanza ed il dislivello più adatto alle proprie abitudini e capacità con in tasca gli stick di Parmigiano Reggiano offerti dalla sezione soci del Consorzio di Reggio Emilia. I gruppi più numerosi che hanno preso parte all’iniziativa "Facciamo in Giro insieme" sono stati quelli caratterizzati da ciclisti dell’Università del Pedale di Castelnovo Monti e quelli delle associazioni sportive di Scandiano e di Reggio.

s.b.