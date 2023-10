Pedane e pista tornate in vita. Ma l’atletica aspetta ancora l’indoor

L’impegno c’è stato, a livello finanziario circa 130.000 euro, il risultato è forse il massimo che si poteva ottenere da uno stanziamento di questo tipo, fatto sta che l’impianto d’atletica leggera di via Melato intitolato all’ex presidente del Coni, Viriglio Camparada, ha mutato aspetto.

Nello specifico i lavori hanno comportato il rifacimento e la tracciatura delle corsie e delle segnature necessarie alle singole discipline. Le opere sulla pista hanno riguardato i 130 metri del rettilineo principale in tutte le sei corsie e le due corsie interne, che risultavano le più usurate, per tutta la lunghezza dell’anello. Insieme a queste migliorie, sono state rifatte le pedane di battuta del salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta e del lancio del giavellotto. Con la parola "rifatti" si deve intendere lo spruzzo del materiale mancante e non ovviamente la sostituzione del manto e men che meno il rifacimento del fondo che avrebbe portato a costi esorbitanti.

Tutto questo in attesa che si chiudano le fasi di progettazione e realizzazione del nuovo stadio d’atletica previsto nell’area del campovolo, sulle cui date non si sa ancora molto. A dicembre 2020 questo diceva il sito del Comune: "Pubblicazione del bando per i servizi di progettazione e direzione lavori entro gennaio ‘21; l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi entro il 30 giugno ‘22; l’appalto dei lavori entro fine 2022 e completamento degli stessi entro il 30 giugno 2023". Senza commento, ma non è difficile trarre conclusioni.

Ieri comunque il sindaco Luca Vecchi, l’assessore Raffaella Curioni e Mauro Rozzi della Fondazione per lo Sport hanno effettuato una sorta di inaugurazione del campo per il ritorno alla sua attività che dovrebbe vedere l’accesso di circa 3.000 utenti al mese. Presenti gli atleti in particolare di Self Montanari e Gruzza e di Atletica Reggio, si è svolto un piccolo happening con tanto di corsette e foto a go-go. Forse, però, non è tutto oro quello che luccica, perché l’impianto ha le tribune fatiscenti e la pista non è omologata, il che significa che non vi si possono disputare nemmeno gare provinciali Fidal, ma solo allenamenti.

Una curiosità: all’arrivo di sindaco e autorità, Giampaolo Cellario, ex atleta, allenatore e padre di atleti di livello più che nazionale, ha preferito dileguarsi: "No, non condivido tutto questo, l’atletica leggera reggiana ha bisogno di un impianto indoor, anche piccolo, per permettere ai ragazzi di allenarsi durante l’inverno e non andare sempre a Modena o Parma. Le promesse si sono sprecate, ma non si è mai visto nulla, spero che… fra molti anni potranno intitolarmelo".