Pedane spostate, possibile atto vandalico davanti al supermercato

Pedane spostate nei pressi degli accessi del magazzino di un supermercato hanno fatto pensare a qualche tentativo di gesto vandalico, nel primo pomeriggio di ieri all’Eurospin, in centro a Correggio. Alcuni hanno notato che le pedane erano fuori posto, collocate davanti agli ingressi di servizio. Si è anche pensato che fosse un sistema per impedire un rapido ingresso o uscita. Per questo, per fare piena chiarezza ed evitare possibili situazioni di rischio, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo. Inizialmente, infatti, non si poteva escludere il gesto di qualche malintenzionato, soprattutto dopo che in alcuni esercizi commerciali di Correggio e dintorni si sono verificati furti e pure rapine, che non lasciano del tutto tranquilli gli operatori del settore. I carabinieri hanno eseguito un controllo che, al momento, non è sembrato fare emergere situazioni di rischio. Forse un gesto vandalico, in un’area molto frequentata da vari gruppi di ragazzi. Di recente sono stati diversi vandalismi e danneggiamenti, avvenuti in aree pubbliche e private correggesi, attribuibili a gruppi di giovani.