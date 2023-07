Pederzoli (Si) attacca: "Il club non rispetta il proprio codice etico sugli atleti modello..."

Come a dire "alla faccia del codice etico del club...". Cosimo Pederzoli, coordinatore di Sinistra Italiana, segnala il codice etico della Reggiana, un documento scaricabile anche dal sito internet del club. Si parla di ’modelli positivi nella società civile’ quindi al di là del calcio. Secondo l’esponente politico le parole sottoscritte non sarebbero state rispettate con l’ingaggio del calciatore Manolo Portanova, tacciando quindi di incoerenza la società granata rispetto a quanto si è impegnato a fare nella propria mission di valori sportivi. Il codice recita questo in premessa: "Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Gli atleti, in particolare, devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo....".

Nel mirino di Cosimo Pederzoli (nella foto) c’è specialmente il paragrafo 5.4 che dice: "Nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport gli atleti devono impegnarsi a tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo dello sport e della società civile". La chiosa finale di Pederzoli è eloquente: "Veramente una brutta storia...".

dan. p.