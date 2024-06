Pederzoli (Sic) in Israele: "Picchiato a Gerusalemme durante i tafferugli"

Cosimo Pederzoli, candidato al Consiglio Comunale di Reggio con Sic, è stato picchiato durante i gravi tafferugli che martedì e ieri hanno avuto come teatro la città vecchia di Gerusalemme, scoppiati tra un corteo composto da estremisti della destra israeliana, ed un gruppo di attivisti (anche ebrei) pro-Palestina. Il tutto mentre giovanissimi soldati di Tzal, le forze di difesa israeliane, cercavano di tenere separati i due gruppi. Il capolista di ’Sinistra in Comune’ da sempre sostiene il popolo palestinese; Gerusalemme era la tappa intermedia di un viaggio che oggi lo porterà nella zona a sud di Hebron dove a più riprese in questi anni ha svolto attività con movimenti pacifisti. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente dopo i fatti.

Pederzoli, come mai proprio a ridosso del voto si è spostato in Palestina?

"Sono qui per partecipare alla due giorni di pace e per i diritti dei palestinesi con i comitati non violenti, di cui fanno parte anche alcuni attivisti israeliani, e per dare un senso politico più ampio alla chiusura della mia campagna elettorale".

Cosa è accaduto?

"Sono arrivato a Tel Aviv in aereo, poi mi sono trasferito per un giorno a Gerusalemme. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) ho sentito vociare in strada. C’era una manifestazione della destra israeliana, molti i coloni, per il Jerusalem Day: si sono avuti scontri perché hanno anche marciato sulla parte araba di Gerusalemme e tentato addirittura di occupare la spianata dove sorge la moschea al-Aqsa. Eran migliaia, si è persino dovuto chiudere la Damascus Gate… Io alloggio vicino a dove è passato il corteo: sono uscito e i pacifisti della associazione Life Camp mi hanno chiesto di documentare con il telefonino cosa accadeva, per evitare abusi o riconoscere eventuali aggressori. Ad un certo punto, un negoziante palestinese è stato aggredito, il suo negozio danneggiato, e ho visto che la polizia lo stava picchiando. Sono accorso ma gli estremisti mi hanno dato spintoni, un pugno nella schiena, m’hanno sputato addosso e strappato gli occhiali da sole. Nel video c’è un ragazzo che mi urla: ‘Tu difendi gli arabi, figlio di p…".

In questo periodo Hebron e la Cisgiordania sono tranquille? "Più di Gaza, ma l’esercito sta distruggendo case e scuole palestinesi in terre che, in base agli Accordi di Oslo, devono andare ad Israele. Ci vivono i coloni più estremisti. Si chiede solo pace. Lì io sono di casa; la mia seconda famiglia è a Tuwani dove ho operato per anni nella lotta non violenta contro l’occupazione e nel 2017 vi sono stato con l’Operazione Colomba".

Cosa vorrebbe portare a Reggio di queste esperienze?

"Voglio usare la campagna elettorale per dare visibilità al nostro impegno. Mi piacerebbe che fosse istituita nella nuova giunta una Delega alla Pace, e vorrei essere la voce in consiglio comunale di queste istanze non violente, promuovere iniziative di solidarietà".