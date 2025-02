Pediatri impegnati, c’è la Guarda Medica

Ieri l’Ausl di Reggio ha diffuso una nota di servizio: "Si informa che in sostituzione della normale attività dei Pediatri di Libera scelta, venerdì 28 febbraio, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia – viene illustrato nella nota – . Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un corso di formazione. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre chiamare il 0522 29 00 01"