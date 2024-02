Pedinata, picchiata e insultata: a processo

"Ti butto l’acido in faccia": è la minaccia che una donna si sarebbe sentita rivolgere, via telefono, dal suo ex marito. E sarebbe stata solo una delle numerose vessazioni fisiche e psicologiche che avrebbe subito dal 2021 fino all’inizio dell’anno scorso. Per poi mettere fine all’inferno che avrebbe vissuto in casa, decidendo di sporgere denuncia contro di lui, un 40enne, ai carabinieri di Quattro Castella. All’esito dei primi accertamenti, emerse che l’uomo la teneva sorvegliata attraverso un gps installato sulla macchina della donna. La Procura chiese e ottenne dal giudice per le indagini preliminari che si applicasse al 40enne una misura cautelare, tuttora in vigore: il divieto di avvicinamento alla donna a meno di due chilometri, accompagnato dal braccialetto elettronico. Ora l’uomo si trova a processo, chiamato a rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate, reati contestati dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. La donna, una lavoratrice autonoma, si è costituita parte civile, affidandosi all’avvocato Francesca Frontera. Sono entrambi di origine extracomunitaria, la coppia non ha avuto figli. Secondo la tesi d’accusa, lui l’avrebbe chiusa a chiave in camera, insultata, minacciata. E poi schiaffeggiata e colpita con calci e pugni. L’avrebbe lasciata fuori casa al freddo. E le avrebbe impedito di andare a lavorare e di uscire con le amiche. Il motivo che avrebbe scatenato tanta aggressività, sarebbe stata la gelosia, alimentata anche dall’uso di alcol. Davanti al giudice Luigi Tirone, ieri sono stati ascoltati diversi testimoni citati dalla Procura e dalla parte civile. Il comandante dei carabinieri di Quattro Castella Giuseppe Basile ha ricostruito le indagini: ha confermato il ritrovamento del gps sotto l’auto della donna, nonché quello dei video con cui lei aveva filmato le liti violente e dei messaggi - numerosi quelli al vaglio - in cui compaiono le minacce. Lei risulta anche essere stata presa in carico più volte al pronto soccorso: anche il 23 gennaio dell’anno scorso era finita all’ospedale, con lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. La donna è stata ascoltata nella scorsa udienza: ha detto che all’inizio del matrimonio i problemi non c’erano, ma che sorsero in un momento successivo, quando lei iniziò a subire i presunti abusi. Ha raccontato un episodio drammatico: in un’occasione, per sfuggire all’aggressione da parte del marito, temendo di essere picchiata per l’ennesima volta, si buttò dal balcone. "Un salto a causa del quale la mia assistita ha riportato danni permanenti alle gambe", rimarca l’avvocato Frontera. La donna aveva anche riferito in tribunale della minaccia di essere cosparsa con l’acido. Ieri sono stati sentiti a lungo come testimoni anche parenti, amici e colleghi di lavoro della donna: in base al proprio punto di osservazione, hanno confermato il racconto di lei. Il processo continuerà in aprile, quando sarà ascoltato l’imputato che darà la sua versione dei fatti.