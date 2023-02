Pedofilia: abusi e violenze su bambino, arrestato a Reggio Emilia

Pedofilia, arrestato un uomo in provincia di Reggio Emilia

Reggiolo (Reggio Emilia), 13 febbraio 2023 – Indagato per gravi abusi e violenze sessuali su un bambino, avvenuti tra il 2010 e il 2012 in Germania, un uomo di 36 anni, siciliano d’origine e ora residente a Reggiolo, è stato arrestato in mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Reggio e dai colleghi della caserma di Reggiolo in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca, dove l’uomo risulta ricercato.

Ora è in carcere a Reggio, in attesa della eventuale consegna alle autorità tedesche, dove deve rispondere di reati che prevedono fino a 15 anni di reclusione. Il mandato di arresto è stato emesso a inizio mese. Dal giugno 2010 fino al marzo 2012, il 36enne si sarebbe reso responsabile di una quarantina di episodi tra abusi e violenze sessuali aggravate nei confronti del bambino, figlio della donna con cui in Germania lui conviveva.

Episodi che l’uomo avrebbe commesso approfittando dell’assenza della donna, mentre lei era al lavoro. Il tribunale distrettuale di Heidelberg ha emesso il provvedimento di mandato di arresto europeo eseguito dai carabinieri a Reggiolo, con l’uomo ora a disposizione della Corte d’Appello d Bologna.