Pedone di 12 anni urtata da un’auto. E sull’Autosole si ribalta un camion

Diversi incidenti stradali si sono verificati nella Bassa. L’altra sera verso le 22 a Fabbrico i soccorsi sono intervenuti per una ragazzina di 12 anni, urtata da un’auto mentre percorreva via Melato. In ambulanza, dopo le prime cure, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, presa in carico dal personale della Traumatologia e della Pediatria. Non risulta essere in pericolo di vita.

Poco dopo le cinque di ieri un camion si è ribaltato con il suo carico sulla corsia sud dell’Autosole, in località Prato di Correggio. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo pesante e l’area su cui si è sparso il materiale che era a bordo. Il camionista è stato portato all’ospedale modenese di Baggiovara, con traumi non gravi. Rilievi della polizia stradale.

E a Correggio, alle 7,30, scontro frontale tra due auto in via Fosdondo. A bordo di due ambulanze, i due conducenti sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio. Non sono in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale.