Pedone investito da un’auto: ferito a 77 anni

Un pensionato di 77 anni è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto verso le 18,15 di ieri all’incrocio tra via Colombo e via Giotto a Novellara. L’anziano, a piedi, è stato urtato da un’auto Toyota in transito, condotta da un uomo di 41 anni, pure lui abitante a Novellara, rimasto fisicamente illeso. Sul posto ambulanza e personale sanitario per le prime cure. Il pedone è stato poi caricato in ambulanza e trasportato in ospedale con un trauma facciale e ferite di media gravità. Non sembra essere in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale della Bassa Reggiana.