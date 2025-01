Pedone investito da un’auto. Grave un 45enne

Investito da un’auto in corsa nei pressi del parcheggio dello stadio. È accaduto giovedì sera, poco dopo le 21, in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, di fronte al Mapei Stadium-Città del Tricolore dove un pedone – un 45enne di origini dominicane, residente a Sant’Ilario d’Enza – è stato centrato da un’auto, una Citroën condotta da una donna di 30 anni, la quale ha dato subito l’allarme al 118. L’uomo è stato portato in codice ‘rosso’ all’Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova ricoverato per traumi seri. Ma non risulta essere in pericolo di vita. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.