Pedone travolto da un’auto. Portato in elicottero a Parma

È stato travolto da un’auto mentre a piedi tornava dal supermercato, dopo aver fatto spesa. Giunto a poche centinaia di metri da casa, in via Cisa Ligure a Guastalla si è ritrovato contro l’auto, una Fiat Punto, mentre attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali. È accaduto poco dopo le 16,30 di ieri. Ad avere la peggio è stato un pensionato di 76 anni, sbalzato a terra dopo aver battuto la testa contro il parabrezza dell’auto. Sul posto sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica, l’automedica. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato d’urgenza alla piazzola del vicino ospedale, dove nel frattempo è atterrato l’elisoccorso di Parma. Il pensionato è stato trasportato in "codice rosso" al Maggiore di Parma per essere sottoposto ad accertamenti. È rimasto fisicamente illeso, pur se sotto choc, l’uomo di 65 anni che era alla guida dell’auto. Sul posto gli agenti della polizia locale del nucleo infortunistica della Bassa Reggiana. Evidenti i disagi al traffico, rallentato per un’ora.

a. le.