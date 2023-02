Pedopornografia e adescamento a Reggio Emilia: assolto dopo 6 anni

Pedopornografia, foto generica

Reggio Emilia, 9 febbraio 2023 – Assolto da tutte le imputazioni, che gravitano sull’interesse a sfondo sessuale che lui avrebbe per i ragazzini. È il verdetto pronunciato ieri, al termine del processo di primo grado, per un consulente aziendale 65enne. La Corte dei giudici presieduta da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, non lo ha ritenuto responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, "perché non costituisce reato". E neppure di adescamento di minori, "perché il fatto non sussiste". L’uomo, detenuto in carcere per altra causa, era stato arrestato nel 2017 con l’accusa di atti sessuali su minori in oratorio. In quest’inchiesta, doveva rispondere del materiale digitale scottante che gli era stato trovato. Cento foto e un video su un tablet, 118 foto e 44 video memorizzati sul disco rigido del computer e due video nella pen drive : immagini in cui minorenni risultavano ripresi mentre facevano o subivano atti sessuali. In un altro filmato contenuto nel computer c’erano minori intenti in pratiche sessuali con animali. Secondo l’accusa, avrebbe adescato ragazzi con meno di 16 anni sia contattandoli tramite social network e skype, avvicinandoli nei pressi della casa di accoglienza a Bernolda di Novellara. Li avrebbe lusingati con complimenti e...