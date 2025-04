Pedrini "Basta social. C’è divario tra realtà e racconto politico"

"A fronte di una insistente autocelebrazione praticata dall’amministrazione, attraverso l’uso dei social con il ricorso ad informazioni non corrispondenti allo stato delle cose nel nostro Comune, è mio dovere intervenire".

Emiliano Pedrini del gruppo di minoranza ‘Vivere Ventasso’ attacca l’amministrazione e torna a denunciare quello che definisce uno "scollamento tra realtà e narrazione politica". "I problemi che affliggono la nostra realtà – spiega Pedrini – vengono regolarmente ignorati attraverso e l’impiego dei social in cerca di like e quindi in assenza di tangibili benefici per i cittadini".

Ma le critiche non si fermano. Il consigliere denuncia anche "l’atteggiamento ostruzionistico del Comune nei confronti dell’opposizione, che reclama l’accesso completo agli atti pubblici".

s.b.