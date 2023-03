"Peep, nessun rischio per le case"

Un segnale di ottimismo, dopo tanta preoccupazione, arriva dal cantiere Peep-Pieve di Castelnovo Monti: a fine settimana rientreranno nelle loro abitazioni le famiglie delle quattro villette della zona di via Fratelli Cervi, fatte evacuare nei giorni scorsi per prudenza, a seguito dei lavori di contenimento del movimento franoso che stava interessando quell’area del quartiere dove, a valle, è in costruzione la nuova sede della scuola primaria. Ai primi segnali di cedimento, il Comune si è mobilitato inviando sul posto tecnici specializzati per le verifiche del caso e procurando, con le aziende incaricate dei lavori, il materiale necessario ai lavori di messa in sicurezza.

"In meno di due settimane è stata realizzata una rete di palificazione che ha bloccato ogni movimento – afferma l’assessore comunale ai lavori pubblici Giorgio Severi – sono stati collocati ben 46 pali di cemento armato di un metro di diametro e 15 metri di profondità. I pali verranno collegati tra loro con un cordolo in superficie. È in corso anche la realizzazione di un muro di contenimento a valle poi sistemeremo i giardini".

L’assessore Severi, che segue il cantiere, è soddisfatto da come procedono i lavori. "Non si è verificato nessun cedimento strutturale – aggiunge Severi –; tutta la zona continua ad essere monitorata, nessun rilievo neppure nelle quattro villette prossime alle prime tracce di movimento. E grazie a questo, proprio oggi incontriamo i proprietari della quattro abitazioni per informarli sull’intervento fatto e quello che resta da fare. Infatti, sabato prossimo potranno tornare nelle loro abitazioni, però a piedi perchè i giardini antistanti le abitazioni li dobbiamo ancora sistemare e lo faremo nei prossimi giorni. Intanto possono prendere possesso delle loro case in tutta tranquillità perché non c’è nessun rischio di cedimento". Settimo Baisi