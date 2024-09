Peep-Pieve, pronta la nuova scuola d’infanzia

All’inizio del nuovo anno scolastico, pronta la nuova scuola d’infanzia del quartiere Peep-Pieve di Castelnovo Monti: sarà inaugurata sabato prossimo alle 9 alla presenza della autorità locali. Tra demolizione della vecchia struttura e la ricostruzione della nuova scuola ci sono voluti due anni di lavoro intenso, oggi finalmente apre le porte la nuova sede. All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, il sindaco Emanuele Ferrari con la giunta di Castelnovo, la dirigente scolastica Giuseppina Gentili, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, vicepresidente della Provincia con delega scuola e formazione, Elena Carletti. Gli interventi saranno coordinati dalla giornalista Doris Corsini, direttrice di Tuttomontagna. Esprime soddisfazione il sindaco Emanuele Ferrari affermando: "Fare nuove le scuole era quasi un sogno che 10 anni fa, quando fu eletto il mio predecessore Enrico Bini, avevamo posto tra quelli da perseguire. Dopo 10 anni siamo arrivati alla fine di un percorso: inauguriamo la scuola dell’infanzia che, insieme alla scuola primaria attigua, diventa un polo scolastico completamente rinnovato, inserito in un contesto dove sono collocati: il centro Coni, la pista di atletica e il campo da calcio, la piscina con il centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra, e presto ci sarà anche il nuovo Palazzetto dello sport. Tutto Il meglio che si possa pensare in uno spazio circoscritto per la crescita dei nostri ragazzi". L’inaugurazione della scuola dell’Infanzia va a completare un programma che negli ultimi anni ha visto un forte rinnovamento negli istituti scolastici castelnovesi. La nuova struttura sorge nella stessa area in cui insisteva quella precedente e anche su questo intervento il Comune di Castelnovo ha ricevuto importanti finanziamenti. Il costo totale è stato di circa 7,7 milioni di euro, di cui metà da finanziamento Bei (Banca europea) e assegnati dal Miur per oltre 3,5 milioni di euro, per il resto fondi comunali per i restanti oltre 3 milioni di euro. La scuola d’Infanzia è accanto alla scuola primaria inaugurata nel maggio del 2022, che accoglie 190 bambini distribuiti su 10 classi, con annessa una mensa per circa 200 posti. In questo caso il costo è stato di 3,8 milioni di euro, di cui oltre 2,4 milioni coperti da un finanziamento Bei assegnato dal Ministero dell’Istruzione. Due scuole progettate secondo le più avanzate tecniche costruttive, all’insegna della sostenibilità, con pannelli fotovoltaici e pompa di calore in modo da ridurre al minimo consumi energetici e impatto ambientale, per avere massima flessibilità funzionale dei vari spazi didattici. Il comparto scolastico Peep – Pieve è completato dal Nido Arcobaleno, inaugurato nel 2014. Si aggiungono lavori eseguiti nella sede delle scuole medie di via Sozzi, per la riqualificazione energetica, risparmio e riduzione dell’inquinamento, con un investimento complessivo di un milione 312.517 euro.

Settimo Baisi