Pellini è d’accordo:: "Proteggiamo i Giardini e chiudiamoli di notte. Così si rivitalizzano"

Fin dalla sua realizzazione i Giardini pubblici erano completamente circondati con un muretto sormontato da una cancellata in ferro e aperti al pubblico in ore ben definite, che variavano a seconda della stagione e chiaramente erano sempre chiusi la notte. Il libero accesso avvenne nel 1940 quando venne tolto il ferro della cancellata perché l’Italia era scesa in guerra e la patria aveva bisogno di “metallo per le armi”; in via Allegri questo muretto con le tracce dei paletti è ancora visibile. Fino agli anni settanta i giochi per i bambini erano isolati dal resto da una siepe metallica; nel ’97 nella circoscrizione centro storico si avviò un dibattito su una nuova eventuale chiusura serale dei Giardini; la proposta fu bocciata perché, disse allora l’Amministrazione, la recinzione veniva a costare troppo e anche perché come affermò qualcuno: “i giardini devono essere democraticamente accessibili a tutti”. La proposta dell’architetto Mauro Severi di chiuderli la sera come accade a Parma e Bologna, come dichiarato al Carlino mi trova d’accordo, come già ebbi a dire in un’assemblea pubblica. Per rivitalizzare i Giardini è necessario mantenerli nelle migliori condizioni ed è importante soprattutto “pensare a strutture che contengano qualche attrattiva”. Proteggere questo importante storico patrimonio verde di Reggio forse non risolverà i problemi del centro, ma può essere uno dei tanti passi per invitare i reggiani a tornare a frequentarlo.

Ugo Pellini*

*professore e botanico

ex Consulta Verde