Pellini e la ’Botanica nel cuore’

Dopo il successo della rassegna dello scorso anno, tornano alla sala degli artisti della biblioteca Panizzi, a Reggio, gli appuntamenti del Garden Club Reggio dedicati alla botanica, al verde e alla bellezza della natura con la partecipazione di esperti del settore, scrittori e autori. Si comincia oggi alle 17 con la presentazione del libro "La botanica nel cuore. In cammino tra giardini e pensieri poetici" di Ugo Pellini, che intreccia la passione per la natura con le citazioni di piante e fiori che hanno popolato le poesie studiate a scuola, approfondendo il legame tra la botanica, la musica e la pittura. Un’occasione per riflettere sulla bellezza che la natura ci regala e sull’importanza di custodirla. Ugo Pellini ha insegnato al liceo Aldo Moro di Reggio e ha progettato l’Orto botanico didattico della scuola. E’ autore di una ventina di pubblicazioni.