Pena dimezzata per l’ex assicuratore Petroni

Sentenza pressoché dimezzata ed eliminazione delle pene accessorie. Si è concluso ieri presso la corte d’Appello di Bologna, la lunghissima vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista l’ex assicuratore Sergio Petroni. Il 53enne ex subagente di Ina Assitalia (oggi Generali) era stato condannato in primo grado, con sentenza pronunciata il 10 dicembre del 2018, dal giudice Maria Teresa Garcea, alla pena di quattro anni di reclusione oltre al il risarcimento dei danni da liquidarsi in un separato processo per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita ed esercizio di intermediazione assicurativa senza essere iscritto all’albo.

Il pm Giulia Stignani, titolare del fascicolo dell’inchiesta, gli aveva contestato 250 episodi illeciti. Petroni, durante il processo in Tribunale a Reggio aveva ammesso ogni addebito. La dottoressa Stignani aveva chiesto sei anni di reclusione, mentre il suo difensore, l’avvocato Maria Silvia Grisanti del foro di Reggio, aveva sostenuto come, grazie alla ‘full discolusure’ del suo assistito, questi potesse essere considerato alla stregua di un "collaboratore di giustizia". Il giudice Garcea, alla fine, aveva deciso per una pena di quattro anni, che l’avvocato Grisanti ha impugnato davanti alla Corte d’Appello di Bologna.

Dal punto di vista risarcitorio, in quell’ambito temporale, Generali, aveva quantificato il danno in dieci milioni di euro: nove destinati a titolo di rimborso per 270 clienti e 1 per danno d’immagine. Per quanto riguarda l’Appello, dopo molti rinvii, ieri, finalmente, si è arrivati alla sua conclusione.

Positiva per lo stesso Petroni, assente in aula, cui la Corte ha abbassato la condanna del giudizio di primo grado, fissando la pena a 2 anni e 8 mesi, oltre a 1.400 euro di multa. Non solo: sono state eliminate anche le pene accessorie.

L’avvocato Grisanti, senza addentrarsi nei dettagli di cosa abbia portato la corte d’Appello a questa decisione, esprime "soddisfazione per l’esito di questo secondo grado di giudizio". I guai con la giustizia di Petroni hanno travalicato anche i confini italiani. Nel 2021, infatti, era stato arrestato in Ungheria e prima di quest’ultima vicenda, il 53enne era stato posto in manette in Croazia, subito dopo la sentenza di primo grado in Italia, perché alla guida di un camion carico di immigrati clandestini, per poi venire scarcerato nel 2019.

Dopo un breve ‘passaggio’ nel nostro Paese, Petroni fu di nuovo arrestato in Germania. Oggi, però, dopo queste vicende, Sergio Petroni è un uomo libero.

