Penalisti-docenti coinvolti mille alunni

Avvocati penalisti in cattedra nelle scuole reggiane: solo quest’anno sono quasi mille studenti coinvolti nell’iniziativa della Camera Penale di Reggio. Anche per l’anno scolastico che sta volgendo al termine, la Camera Penale di Reggio è salita in cattedra in diverse scuole superiori e medie reggiane per parlare agli studenti di processo penale alla luce dei principi costituzionali. L’iniziativa, denominata ’Progetto Scuola’, che a Reggio ha raggiunto i sei anni di età, si inserisce in un impegno di divulgazione su tutto il territorio nazionale ad opera dell’Unione delle Camere Penali.

Il format utilizzato dai 17 legali reggiani ha toccato temi estremamente sensibili: dall’impatto dei processi cosiddetti ’mediatici’ e dei facili pregiudizi che ne possono derivare in assenza di una conoscenza (anche solo basilare) del funzionamento della macchina della giustizia, fino all’origine dei principi costituzionali che governano il procedimento penale. All’interno del progetto è stato dato ampio spazio non solo a casi concreti/pratici e simulazioni processuali (che gli studenti hanno recepito molto positivamente, mostrando una fervida partecipazione), ma anche all’evoluzione storica del nostro ordinamento. Per quest’anno gli istituti scolastici aderenti sono stati otto, e gli studenti coinvolti 975. L’Osservatorio del Progetto Scuola della Camera penale di Reggio (avvocati Massimiliano Primiterra, Maria Rosaria Valenti e Paolo Bertozzi, referente del direttivo Valeria Miari), unitamente ai 14 ’avvocati-professori’ reclutati su base volontaria (Serena Barbato, Daniela Denti, Daniela Ferretti, Francesco Cupello, Federica Furnò, Michele Gatti, Nicola Gualdi, Tommaso Maramotti, Alice Monelli, Martina Moretti, Nicola Nardomanino, Cristina Reda, Angelo Russo, Leonardo Teggi) fa sapere che l’iniziativa verrà rinnovata per l’anno prossimo e che è aperta a tutti gli istituti scolastici interessati.