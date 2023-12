Penalizzati dagli infortuni: "Per Natale vorrei 3 punti"

Mister Alessandro Nesta: che settimana è stata dopo la sconfitta con la Sampdoria?

"Particolare, è stata una brutta partita che non è piaciuta a nessuno. La cosa positiva è che pian piano stiamo recuperando tutti".

Si va a Bolzano, col Sudtirol (domani, ore 16.15).

"Una squadra che gioca con gamba e corsa, che pressa forte sin dall’inizio. Dobbiamo essere bravi a tenere sotto l’aspetto fisico".

Cambierà qualcosa? Magari tornando alla difesa a quattro?

"Non penso, ma in ogni caso i nostri problemi non derivano da un discorso di moduli. L’aspetto che ha determinato è quello degli infortuni. Troppe e costanti indisponibilità ci hanno portato a far giocare molto alcuni giovani che ora sono ‘fritti’. Penso ad Antiste e Marcandalli, non si sono mai fermati".

Quindi la chiave per la svolta è recuperare più giocatori possibile.

"Sì, poi sta a me mantenere il livello più alto possibile anche in condizioni difficili, e mi prendo le responsabilità, però quest’emergenza è stata troppo lunga. Uno rientra, poi si stira: non possiamo permettercelo".

Il diesse Roberto Goretti di recente ha ripetuto un concetto: questa squadra deve raggiungere un livello minimo di prestazione.

"Nei primi tre mesi ci siamo riusciti, giocando sotto livello solo a Terni. Poi siamo andati in difficoltà. Quando succede questo inizi ad imbarcare acqua, dobbiamo tenere botta. Non dico che dobbiamo sempre vincere, ma prima anche quando perdevamo eravamo tosti".

Ha recuperato qualcuno?

"Kabashi spero di buttarlo dentro il più possibile, Gondo è a disposizione. L’importante è che questa strada verso i recuperi sia imboccata e che non ci si rifermi più. Penso a Da Riva: entra, riesce, rientra, torna fuori. Di questo passo non vedremo mai chi è davvero. Stessa cosa Pajac, o anche Crnigoj".

Domani il Sudtirol e martedì il Catanzaro.

"Ritrovare la vittoria sarebbe un bel regalo di Natale".

Il mercato di gennaio può aiutare?

"Certo, ma lì ci penseranno Goretti e il presidente Salerno. Di certo non c’è tempo per aspettare nessuno: se dovesse arrivare qualcuno, bisogna che sia subito pronto per dare tanto".

Tanti gol subiti: come se lo spiega?

"A volte ci sono errori individuali, altri di squadra. Io in carriera ne ho fatti di errori: le cose me le dicevano, ma fino a che non ci sbatti i denti, non impari".

Come vede il gruppo?

"Molto coeso, fatto da bravi ragazzi, forse troppo: pecchiamo in furbizia. Nessuno vuole andare via, anzi. Penso a Cigarini, quando non giocava, bussava alla porta e mi parlava, aveva voglia di giocare. È un campione, e per me sono messaggi positivi: dimostra di essere competitivo. Poi, se qualcuno vorrà andare, c’è il mercato".

Due parole su Tobias Reinhart?

"Un mediano argentino che somiglia a Bianco, anche se è più muscoloso".

Una battuta finale: sta arrivando a mangiare il panettone… "Vero, ma non mi piace, preferisco il pandoro…".