"Penitenziario deteriorato"

"Al di là del mancato riconoscimento della responsabilità individuale degli agenti per il delitto di tortura, ciò che rileva sono i gravissimi episodi documentati nel processo". È quanto scrive l’associazione per la tutela dei detenuti Antigone, presieduta a livello regionale da Giulia Fabini e costituita parte civile nel processo a carico dei dieci agenti della polizia penitenziaria. Antigone scrive di dedicare "da qualche anno una particolare attenzione all’istituto di Reggio": nelle visite annuali più recenti "abbiamo trovato una struttura deteriorata (due sezioni sono peraltro chiuse per ristrutturazione) e un clima sempre più teso". Si parla di criticità dovute "anche all’eterogeneità dei circuiti presenti: qui si trova un’articolazione della tutela della salute mentale (50 posti), una sezione per detenute transessuali, una per detenute comuni e una per familiari di collaboratori di giustizia". Il personale giuridico-pedagogico "è sottodimensionato, ancora parametrato a quando la struttura era divisa in Opg e casa circondariale: con una popolazione detenuta di 300 persone (dato al 31 gennaio 2025), gli educatori sono cinque, due dedicati alle sezioni della reclusione, uno alla circondariale, uno al femminile e uno alla sezione per detenute transessuali". L‘incidenza degli eventi critici "è alta: nel 2023 registrati 19 tentati suicidi e 233 casi di autolesionismo. Numerosi anche i provvedimenti disciplinari, 543, di cui 187 di isolamento".