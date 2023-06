Pennisi lancia l’allarme infiltrazioni "Guardia alta sul post alluvione Avete un procuratore coraggioso"

di Alessandra Codeluppi

Fa chiarezza, l’ex magistrato antimafia Roberto Pennisi (ora in pensione), sulle polemiche sorte dopo le interviste rese in passato ad alcune testate. "Non posso nascondere il mio disagio di trovarmi qui, a causa di dichiarazioni rese alla stampa, a due giornali diversi: ma uno di loro perseguiva scopi che non corrispondevano alla volontà di rappresentare il mio pensiero". E poi ricostruisce, all’hotel Posta, invitato dall’associazione Costituzione civica, rappresentata dall’avvocato Erica Romani, con al tavolo la giornalista Marina Bortolani. "A me non è mai stato impedito di fare niente", scandisce sul suo periodo di applicazione alla Dda di Bologna. Non accenna affatto a indagini di ‘Aemilia’ che gli sarebbero state bloccate su esponenti del Pd reggiano. "Nel 2011 mi fu chiesto dal valente procuratore di Bologna Roberto Alfonso se avrei accettato di lavorare a Bologna per vedere se su alcuni fatti si potevano ravvisare gli estremi del 416 bis: mi impegnai su questo dal 2011 al 2013. Passati i due anni delle indagini, emersero gli elementi poi alla base delle richieste di rinvio a giudizio in ‘Aemilia’. Dopo quel biennio, la mia applicazione scadeva automaticamente. Chi ha esaminato quegli elementi o non ha condiviso la mia valutazione, o li ha sviluppati senza che io lo sapessi o ha ritenuto che fossero fatti di competenza non della Dda, ma della Procura ordinaria". Senza citarlo, fa riferimento a Giovanni Paolo Bernini, politico indagato e poi prosciolto per prescrizione dalla corruzione elettorale: "Io avevo scritto che per me non sussistevano le condizioni per chiedere la misura cautelare. Emettere un provvedimento è cosa seria. Quando c’è uno spunto investigativo va approfondito per non lasciare ombre su una persona. È il mio punto di vista, anche se rispetto i pareri diversi. Ma è possibile che io stessi sbagliando e altri avessero ragione".

Quando gli viene chiesto se l’indagine ‘Aemilia’ sia stata fatta in modo approfondito, lui la elogia: "Neppure a Milano sono mai stati fatti accertamenti come quelli di Bologna su struttura militare e imprenditoriale dell’associazione mafiosa. Non è mai stato raggiunto un risultato paragonabile a quello della Procura di Bologna".

Ha speso apprezzamento per il procuratore capo Calogero Gaetano Paci quando ha dichiarato al Carlino che "a Reggio affari leciti e illeciti vanno a braccetto": "Ha avuto la forza di dire cose molto pesanti – commenta Pennisi –. Onore a lui".

Ma ha anche sferzato la città, e non poco. E invitato a tenere alta l’attenzione. Ha letto una relazione redatta nel 2013 dove si sollevava l’allarme mafia tra Reggio e Modena: "Questo documento era già pubblico allora, rinvenibile online. Bastava cercare, ma nessuno lo fece. Poi qualcuno ha detto che di ‘ndrangheta a Reggio non sapeva nulla... Le dichiarazioni di Paci sono importanti: dieci anni dopo o la mafia piace a tutti, e allora divertiamoci con gli eredi di Nicolino Grande Aracri, o se non piace chi di dovere non fa ciò che deve anche per condividere coi cittadini la consapevolezza che serve per far avanzare la società".

Ha messo in guardia sui pericoli dell’infiltrazione mafiosa in Romagna post alluvione: "La discussione su chi gestirà l’emergenza non va bene: così si aprono spiragli". Si è scagliato contro chi attacca i termovalorizzatori, "che tolgono dalla circolazione parte dei rifiuti al centro di gestione illegale". Gli hanno posto domande finali Daniele Valentini, coordinatore regionale di Italexit, Marco Eboli,referente reggiano di Fratelli d’Italia e Marcello Moretti per la direzione provinciale del Pd. "Una delle cose più vergognose che ho visto durante le indagini di Aemilia fu la contestazione al prefetto: non tutta la politica si affiancò a lei. Gli eletti dai cittadini non possono dialogare coi mafiosi. E se dicono di non sapere che erano mafiosi, allora io suggerirei loro di cambiare mestiere. Quando qualcuno si schiera contro la mafia va affiancato anche se tocca gli interessi degli amici. Perché alla fine la difesa della legalità avvantaggia tutti".