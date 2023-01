"Pensiamo subito al match del Franchi"

"È una sconfitta ci fa arrabbiare molto". E ci si augura, se è vero quello che dice Rogerio nel dopogara, che il Sassuolo questa rabbia possa metterla in campo già sabato, quando i neroverdi affrontano la Fiorentina. "Giocando subito – ammette il laterale brasiliano – ci sarà modo di non pensare più di tanto ad oggi, quando abbiamo fatto una partita molto diversa da quella che avevamo preparato. Si tratta di non fare drammi, ma reagire quanto prima". Un po’ come si è fatto nella ripresa: si è visto un Sassuolo più determinato, "che ha messo in campo tutto quello che aveva, costruendo diverse occasioni per raggiungere il pareggio. Purtroppo – dice Rogerio – non è bastato: la poca cattiveria con la quale abbiamo giocato nel primo tempo ha condizionato pesantemente la partita".

Mercato. Secondo fonti capitoline, il Sassuolo avrebbe messo nel mirino il 18enne Valerio Crespi, attaccante della Lazio Primavera.