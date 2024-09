"Pensiline coperte alle fermate dei bus, dopo anni nulla di fatto"

Nel 2020 il consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno che impegnava a installare cinque pensiline coperte in altrettante fermate dei bus a San Martino in Rio. Tre di queste sarebbero state realizzate con costi a carico di Seta, mentre le altre due dovevano essere a carico del Comune, così come anche la creazione di tutti i basamenti. Nel 2021 l’emergenza Covid aveva rallentato il progetto, con lavori rinviati, almeno nelle intenzioni, al 2022. "Sono trascorsi altri due anni – sbottano dalla lista di opposizione Progetto San Martino – e nulla risulta realizzato. Non è assolutamente accettabile che in quattro anni l’amministrazione comunale non abbia ancora trovato nel bilancio i fondi e le possibilità di predisporre almeno il basamento per permettere a Seta di montare le prime tre pensiline. E intanto i disagi per i cittadini continuano". Secondo la lista "Progetto San Martino" sarebbe importante dotare le fermate dei bus delle pensiline, permettendo agli utenti del trasporto pubblico locale di potersi riparare in caso di pioggia e dalle intemperie in generale durante l’attesa della corsa.