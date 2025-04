Pensionata aggredita da due ladri

Aggredita da due uomini che l’hanno attesa all’uscita dall’ospedale, dove si era recata per una visita medica. È accaduto in pieno giorno a Correggio, verso le 10 del mattino. La vittima è una pensionata di 71 anni, che al momento dell’aggressione si trovava nel parcheggio pubblico di fronte al San Sebastiano.

"Appena scesa dall’auto – racconta una parente – è stata aggredita da due uomini che hanno cercato di strapparle la borsetta, facendola cadere, dandole pugni sulle spalle e alla schiena. Lei ha urlato e sono intervenuti due giovani che hanno messo in fuga i delinquenti. L’hanno poi soccorsa, portandola al vicino bar e dandole ogni aiuto possibile".

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine per l’avvio delle indagini, che si spera possano essere favorite dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza, che dovrebbe essere attiva anche in quella zona tra l’ospedale San Sebastiano e il parcheggio pubblico. La donna se l’è cavata con un grosso spavento, ma per fortuna senza conseguenze fisiche.

Ha inoltre voluto ringraziare i due giovani intervenuti in suo soccorso: "Per me sono stati degli angeli. Senza il loro intervento sarebbe finita in modo diverso. Grazie ancora", il suo pensiero rivolto in particolare a coloro che non sono voltati dall’altra parte, decidendo di intervenire con coraggio e determinazione per una persona bisognosa di aiuto. Si indaga per capire se i due autori del reato possano essere coinvolti in altri simili episodi segnalati in zona.

Antonio Lecci