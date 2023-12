Pensionata s’accascia in cucina. Portata a Parma in elicottero

E’ rovinata a terra mentre era in cucina, nella sua abitazione sulla ex Statale 63, all’altezza di via Nuova per Seta, alle porte di Cadelbosco Sotto. Sono stati i familiari a dare l’allarme. Ieri mattina sono arrivati l’ambulanza della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto, l’autoinfermieristica di Poviglio e l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino all’abitazione. Proprio il velivolo ha poi trasportato la donna – una pensionata di 85 anni – al Maggiore di Parma. Le sue condizioni, dopo le prime valutazioni, sono state giudicate piuttosto gravi. Le fasi del soccorso non sono passate inosservate ai tanti passanti sull’ex Statale. Non si esclude che la donna possa essere caduta a causa di un improvviso malore.