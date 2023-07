Pensionato 67enne muore a seguito di una caduta da un albero, il ricordo del Sindaco di Villa Minozzo

Trauma cranico a seguito di una caduta da un albero, portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dopo tre giorni muore: questo è accaduto al pensionato di 67 anni Roberto Pe’, residente a Poiano di Villa Miniozzo, storico volontario della Croce Verde. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Parma da mercoledì scorso. Le sue condizioni si sono aggrvate col passare dei giorni fino al decesso.

Una tragica fatalità. Roberto non era la prima volta che saliva sugli alberi attorno alla sua abitazione, era pratico per questi lavori che ha sempre fatto per tenere in ordine l’area attorno a casa. Pè, in pensione da qualche anno, ha sempre lavorato nella squadra manutenzione delle Ferrovie Reggiane. La notizia della morte di Roberto si è diffusa ieri nel borgo di Poiano e in tutta la comunità di Villa Minozzo lasciando tutti nel profondo dolore. Roberto Pè, persona molto conosciuta e stimata da tutti con grande impegno nel mondo del volontariato, in particolare nella croce Verde di Villa Minozzo, lascia nel dolore la sorella Loretta e i nipoti, parenti e tanti amici. Il sindaco di Villa Minozzo e presidente dell’Unione Comuni, Elio Ivo Sassi, colpito dall’inatteso drama del concittadino ha espresso sentite condoglianze ai familiari aggiungendo: "Roberto era un pensionato ancora molto, soprattutto nella Croce Verde, disponibile a coprire i turni nei giorni festivi. Era una persona che sentiva l’appartenenza alla comunità rendendosi sempre disponibile".

Settimo Baisi