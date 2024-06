Pensionato bloccato nell’abitacolo dell’auto dopo un incidente

Soccorsi impegnati in forze, ieri pomeriggio poco dopo le 16, per un incidente stradale accaduto in viale della Repubblica, all’ingresso del centro abitato di Correggio. Per cause al vaglio della polizia locale della Pianura reggiana, si sono scontrati una autovettura e un camion, a un incrocio. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco, in quanto l’automobilista risultava bloccato nell’abitacolo. Si tratta di un uomo di 75 anni, residente a Correggio. In suo soccorso sono arrivati anche gli operatori della Croce rossa locale e il personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale San Sebastiano. In un primo momento era stato mobilitato anche l’elisoccorso decollato da Parma, ma fatto rientrare alla base quando è stato verificato che le condizioni del ferito non apparivano critiche. Il pensionato è stato comunque trasportato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi giudicati di media gravità. Non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi di legge e per regolare l’intenso traffico – proseguito per qualche tempo a senso unico alternato – sono intervenuti gli agenti della polizia locale.