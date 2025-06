Pensionato cade in bicicletta. Soccorso dal medico in pensione

Un pensionato settantenne è rimasto ferito in una caduta in bici avvenuta nella mattinata di ieri in centro a Guastalla, in largo Gramsci. L’uomo ha probabilmente perso l’equilibrio nel contatto con il bordo del marciapiede, finendo sulla carreggiata. Immediato il soccorso, visto che tra i passanti c’era il dottor Mario Franzini, medico in pensione, a lungo in passato primario di Chirurgia all’ospedale della Bassa. Mobilitato il 118, che ha inviato l’ambulanza della Croce rossa per portare il pensionato al pronto soccorso ospedaliero. E’ rimasto sempre cosciente e non risulta in pericolo di vita.