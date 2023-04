Pensionato con l’hobby dello spaccio a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 22 aprile 2023 – Pensionato, certo. Ma col vizio dello spaccio di cocaina. Per questo, Pasquale Generoso, 65 anni, nativo della provincia di Catanzaro ma residente in paese è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Scandiano, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’uomo, con precedenti specifici, è stato, di fatto, l’obiettivo principale di un servizio predisposto dai militari scandianesi, nella mattina di giovedì, volto a contrastare l’attività di spaccio a Scandiano. Pertanto carabinieri in borghese hanno pattugliato il territorio comunale, notando l’uomo entrare in alcuni bar del paese, rimanervi pochi minuti per poi uscire e risalire sulla sua auto. Una sorta di ‘spola’ tra gli esercizi pubblici che ha insospettito i carabinieri che hanno prima seguito l’auto, e fermando Generoso all’ennesima discesa dall’automezzo.

All’alt, il 65enne ha tentato di risalire velocemente in auto, ma è stato subito bloccato. Da qui è scattato l’iter classico di questi casi. Oltre alla richiesta dei documenti di identificazione, è stata compiuta una perquisizione personale che ha dato esito positivo, visto che l’uomo aveva addosso 4 grammi di cocaina suddivisa in sette dosi, e 500 euro in contanti.

Al suo domicilio, il resto. Lì venivano rinvenuti 4 grammi circa di hashish, mezzo grammo di marijuana e un grammo scarso di cocaina nonché, 2000 euro in contanti, oltre al consueto ‘kit dello spacciatore’: bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Non solo, all’analisi di Whatsapp, i militari hanno potuto notare tutta una serie di messaggi inviati a potenziali avventori che davano l’idea di una presumibile attività di spaccio.

Ipotesi avvalorata anche da due ‘clienti’ che, ascoltati dai carabinieri, confermavano di aver acquistato lo stupefacente dal Generoso. Il quale, ieri mattina, si è presentato in tribunale, difeso d’ufficio dall’avvocato Rosa Apadula del foro di Reggio per la direttissima.

Nell’aula presieduta dal giudice Sarah Iusto, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm, oltre alla convalida, ha chiesto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, in quanto sussistente il pericolo di reiterazione del reato. Il legale, per contro, si è rimesso a giustizia in merito alla convalida, ma ha chiesto una misura meno afflittiva in quanto il quantitativo di stupefacente era considerabile di modica quantità e non di ingente valore, oltre a chiedere un termine per la difesa.

Il giudice Iusto, convalidando l’arresto e fissando l’udienza per il 19 maggio, ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiana presso la locale stazione dei carabinieri.