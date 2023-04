Reggio Emilia, pensionato rapinato e gettato a terra da due ragazze: si frattura la spalla

Guastalla, 12 aprile 2023 – Spintonato, fatto cadere e ferito per potergli rubare un costoso orologio da polso. E’ accaduto ieri mattina in centro a Guastalla, nella zona di via Trento. L’uomo, un pensionato abitante in zona, nella tarda mattinata di ieri ha parcheggiato l’auto e si stava dirigendo verso il centro, dove aveva appuntamento con alcuni amici.

E’ stato avvicinato da una ragazza, con accento spagnolo: "Scusi, può dirmi dove è l’agenzia del lavoro? Sto cercando un’occupazione", ha detto la giovane. Si è avvicinata anche un’altra ragazza, che ha manifestato pure lei l’intenzione di cercarsi un lavoro.

Ma mentre l’uomo cercava di fornire le indicazioni richieste, le due ragazze hanno compiuto un movimento per farlo cadere: una lo ha spintonato, mentre l’altra gli ha fatto lo sgambetto. Il pensionato, forse accorgendosi in tempo della manovra, è riuscito in parte a parare la caduta.

Ma le due ragazze, con estrema velocità, hanno afferrato l’orologio d’oro, del valore di alcune migliaia di euro, che è stato sfilato dal polso e portato via. Le due malintenzionate, dopo il furto con destrezza che si è trasformato in rapina impropria, sono fuggite a bordo di un’autovettura Volvo station wagon di colore rosso.

È stato un passante a fornire un primo soccorso al pensionato rimasto ferito, poi raggiunto da ambulanza e carabinieri per essere portato in ospedale a Guastalla. Ha riportato una frattura alla spalla e traumi a mani e braccia.

Dopo le medicazioni e gli accertamenti è stato dimesso con una prognosi di guarigione di diverse settimane. Intanto è caccia alle due ladre-rapinatrici e al complice, con indagini dei carabinieri.