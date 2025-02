Pensioni e potere d’acquisto: "Il sistema non è equo. Serve confronto col governo"

L’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (Anap) torna a sollevare il problema della rivalutazione degli assegni pensionistici, denunciando un sistema che non garantisce equità. Nonostante le richieste di revisione avanzate nel tempo, l’attuale meccanismo di adeguamento continua a erodere il potere d’acquisto di centinaia di migliaia di pensionati, senza prospettive certe di recupero futuro. "Capiamo l’importanza di tutelare i pensionati con assegni più bassi, ma questo non può avvenire penalizzando chi ha lavorato per una vita versando contributi significativi – afferma il presidente di Anap di Modena e Reggio, Gian Lauro Rossi –. Non si può continuare a fare cassa sulle pensioni con misure emergenziali che diventano strutturali. Chiediamo che la percentuale di rivalutazione sia calcolata per fasce di importo e non sull’intero trattamento pensionistico. Solo così possiamo ristabilire un criterio di equità e giustizia sociale". La proposta avanzata dall’Anap mira dunque a rendere il sistema più equo, garantendo un recupero del potere d’acquisto proporzionato all’importo percepito. L’associazione sottolinea infatti come la mancata rivalutazione piena colpisca in particolar modo i pensionati con assegni medio-alti, coloro che, durante la loro vita lavorativa, hanno contribuito in modo rilevante al sistema previdenziale e fiscale del Paese. Oltre a sollecitare un intervento immediato, l’Anap sta valutando nuove azioni di contenzioso per ottenere una rivalutazione più equae e coerente con i principi di proporzionalità e progressività. "Siamo disponibili a un confronto col Governo – conclude Rossi – per garantire ai pensionati la giusta tutela del loro reddito e il riconoscimento del contributo che hanno dato".