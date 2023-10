"Pensioni, penalizzato il pubblico"

Pensioni dei dipendenti pubblici: la bozza della legge di bilancio presenta tagli inaccettabili. È questo il commento dell’onorevole Ilenia Malavasi, a fianco della Federazione Veterinari Medici e Dirigenti sanitari. "Una manovra che, tra le altre cose, pone dubbi di di incostituzionalità in merito alla riforma fiscale e alle pensioni dei dipendenti pubblici: concordo pienamente con quanto espresso del Presidente della Federazione Veternari Medici e Dirigenti Sanitari, Aldo Grasselli". La deputata dem reggiana, Ilenia Malavasi, commenta la dura presa di posizione della FVM, che tramite una lettera a firma del proprio presidente, invita le forze politiche a intervenire con opportuni emendamenti in Commissione per sventare una vera e propria discriminazione ai danni dei dipendenti pubblici. "Quanto prospettato in legge di bilancio", aggiunge l’On. Ilenia Malavasi, "danneggia le pensioni del personale dipendente e della sanità pubblica in particolare. È ovvio che queste modifiche influiranno nella decisione da parte dei sanitari di lasciare gli ospedali e i servizi sanitari pubblici, aggravando una situazione già molto critica". Di cosa si parla? La bozza di legge di bilancio presentata dal Governo ripropone un provvedimento già annunciato e poi ritirato lo scorso anno, cioè il taglio dei rendimenti della parte retributiva delle pensioni, in particolare dei dipendenti della sanità e degli enti locali. Per i dipendenti pubblici, tutti i contributi sia di parte datoriale sia a carico dei dipendenti vengono da sempre sottratti preventivamente dalle risorse contrattuali. In particolare, gli aumenti contrattuali vengono decurtati per alimentare gli accantonamenti previdenziali, inoltre il 33% delle retribuzioni viene destinato per la pensione futura.