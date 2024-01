Pentola sui fornelli, va a fuoco la cappa

Ci sarebbe un pentolino lasciato inavvertitamente sul fuoco all’origine di un incendio divampato nella cucina di una abitazione, in un condominio di via Trieste a Fabbrico. L’allarme è scattato verso le otto di ieri mattina. E se i danni sono limitati alla cappa è soprattutto grazie all’intervento dei vicini che, sentendo odore sospetto e il fumo uscire dalla porta dell’alloggio, hanno dato subito l’allarme subito al 115. Mobilitati i vigili del fuoco di Guastalla. Gli affittuari, di origine straniera, erano tutti fuori dalla casa, per lavoro.