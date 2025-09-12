Peppone e Don Camillo, il mito. Una ricca mostra in Regione

Le vicende di Peppone e don Camillo, a Brescello, sbarcano alla sede della Regione, in via Aldo Moro a Bologna, dove lunedì scorso è stata inaugurata la mostra ‘L’onorevole Peppone, il Compagno don Camillo, I giovani e il figlio di Duvivier’, con il taglio del nastro affidato alla vicepresidente Barbara Lori. Una mostra realizzata dall’associazione Amici di Giovannino Guareschi con il patrocinio dell’Assemblea legislativa, del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino e del Lions Club Busseto Giuseppe Verdi, in occasione dei settant’anni del film ‘Don Camillo e l’onorevole Peppone’ e dei 60 anni dall’uscita de ‘Il compagno don Camillo’. La mostra, aperta al pubblico fino al 15 settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, è composta da foto originali tratte dai due film o scattate durante le riprese. Le foto mostrano l’umanità di due figure che, pur nelle profonde differenze politiche e ideologiche, riescono a collaborare per il bene della comunità. In esposizione anche fotografie inedite.

E per il 12 ottobre è in programma una rievocazione della celebre sfida in bicicletta tra Peppone e don Camillo, girata 70 anni fa sull’argine tra Boretto e Brescello. Un evento a cui tutti i cittadini potranno essere coinvolti. Sono ancora molti gli spazi di Brescello che tuttora ricordano l’ambientazione dei film, tra cui la celebre campana, il treno a vapore, il carro armato, le statue di Peppone e don Camillo che da alcuni anni sono collocate in piazza Matteotti.

a. le.