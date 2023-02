Per 120 studenti del Gobetti una lezione dedicata alla legalità

Oltre 120 studenti hanno partecipato, ieri a Scandiano, al ‘Progetto Incroci’ avviato dalla Polizia di Stato. Si tratta di un percorso didattico volto alla diffusione della cultura della legalità con l’obiettino di sensibilizzare i giovani sul tema dei pericoli recati dai ‘viaggi’, virtuali e fisici. L’aula magna dell’istituto superiore Gobetti ha ospitato una mattinata di incontri per gli studenti accompagnati dal personale della sezione polizia stradale di Reggio in un percorso, non solo teorico ma anche pratico, fatto di esercizi ed elaborati forniti dal dipartimento di psicologia dell’Università La Sapienza di Roma. Gli agenti hanno cercato di stigmatizzare tutti quei comportamenti pericolosi e diseducativi che vengono adottati durante la vita quotidiana ed è stato promosso il senso civico: argomenti che hanno attirato i giovani che hanno posto domande ed espresso la propria opinione sui rischi che si incontrano tutti i giorni. Particolare interesse sulle tematiche legate ai pericoli provenienti dal web e in particolare dai social network. L’iniziativa ha fatto emergere nei ragazzi la consapevolezza della frequente sottovalutazione del rischio. Un percorso apprezzato, per contenuti e metodologia, dai molti docenti presenti durante l’intera mattinata che hanno poi avanzato la richiesta di poter ripetere gli incontri con altre classi. La polizia stradale continuerà gli incontri nelle prossime settimane in altri istituti della provincia.

mat. b.