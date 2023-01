"Per battere le fragilità servono più convenzioni"

"Ci sono tante persone che vivono e muoiono in solitudine, è vero. Eppoi ci sono le persone, molte più di quelle che si crede, cho hanno problemi di natura psicologica. Un’emergenza, dopo il Covid. Parlo di forme depressive, di autoisolamento. Persone che non escono più di casa. Di fronte a questo disagio spesso le famiglie sono sole. Le associazioni di volontariato sono tante ma le necessità di una società complessa crescono. Servirebbero più convenzioni tra pubblico e la rete associativa, che in questa città fa già tantissimo".

Lucia Ianett Barigazzi, insegnante d’origini pisane, è la responsabile diocesana della salute. "Le mie vicende personali mi hanno portato a incrociare il mondo della sofferenza", spiega.

Professoressa, partiamo dai nostri anziani.

"Molto spesso non hanno figli. Oppure li hanno, ma molto indaffarati. O lontani. Dunque vivono in una situazione di grande fragilità. O meglio: fino a quando c’è autonomia, magari può esserci una sofferenza solo psicologica. Quando la salute peggiora, si cade nella fragilità. Se possibile, intervengono le associazioni di volontariato come Emmaus, col loro sforzo encomiabile. Parlando di fragilità, pensi che ’La goccia di speranza’, attiva in alcune parrocchie, accoglie al pomeriggio i bambini fragili allo scopo di dare la libertà ai genitori di andare a prendere un caffé o farsi un giro. La nostra città fa tantissimo, ma i bisogni crescono".

E il volontariato non può intercettare tutte le situazioni.

"Per quello dico che bisognerebbe allargare le convenzioni col pubblico. A volte le associazioni sono ostacolate dalla stessa legge sulla privacy, faticano – se non sono gli stessi anziani o i loro familiari a cercare un contatto – ad inviduare le persone che hanno maggiori necessità".

Un problema grande.

"E ci sono intere zone della nostra montagna, decine di piccoli borghi, prevalentemente abitati da anziani".

In città fortunatamente resistono i centri sociali.

"Sì. E non solo: nella parrocchia dell’Immacolata Concezione c’è un gruppo di una trentina persone anziane che si trovano per mangiare insieme, per pregare, per andare in gita. Bisogna cercare di ricostituire queste reti che il Covid ha indebolito o cancellato".

Molte persone anziane si sentono tagliate fuori dalla società.

"C’è un grosso problema legato alla digitalizzazione. Molte persone non sanno usare il computer, e l’uso del computer ormai è quasi indispensabile. Per riuscire a parlare con un operatore, si sta al telefono una giornata".

Una volta il sacerdote conosceva i suoi parrocchiani e le situazioni più a rischio. Un po’ la crisi vocazionale, un po’ il dilatarsi dei territori...

"Stiamo ragionando sull’argomento. Una risposta potrebbe essere l’ingresso di nuove figure laiche che possano essere di supporto al sacerdote, gli tolgano una parte del carico di compiti. Già ora ci sono i ministri dell’eucarestia che al termine della messa portano la comunione nelle case. O i ministri della consolazione, che fanno visita nel momento del lutto per rompere la solitudine delle persone. Certo, una volta c’erano più parrocchie e più sacerdoti. Ma non è detto che il cambiamento non possa offrire una nuova opportunità: il coinvolgimento di laici chiamati a dare un contributo all’interno della comunità".

a.fio.