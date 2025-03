Per carnevale si travestono anche... i gatti

Successo per la mostra felina organizzata nei giorni scorsi al Pala Bettati a Prato di Correggio, con numerosi gatti, anche di notevole pregio, che hanno gareggiato per bellezza e fascino. La manifestazione è stata organizzata dallo Scic Club. E parte delle gare sono state allestite in tema con il carnevale, con proprietari e mici che hanno sfilato in costumi abbinati davanti ai giudici. Presenti agli stand gatti provenienti da tutto il mondo, di razza ma anche "di casa". Aperto pure il "mercatino micioso" con oggettistica del mondo pet, con gli operatori dell’Oipa di Modena e Guardie zoofile, che hanno spiegato agli appassionati come anche i mici disabili possano essere accuditi per godere di una vita serena.

La gara è stata aperta a tutti i tipi di gatti, coi concorsi divisi per categorie per assegnare i vari premi destinati dagli esperti della giuria internazionale. Per visitatori e appassionati c’è stata la possibilità di ammirare esemplari felini di varie razze, di estrema bellezza, conoscendo pure le loro particolarità e caratteristiche.